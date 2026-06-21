Altrip / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Die groß angelegte Vermisstensuche am Jägerweiher in Altrip beschäftigt die Einsatzkräfte auch weiterhin. Bereits am Samstagabend wurde eine Person als vermisst gemeldet. Daraufhin startete ein umfangreicher Sucheinsatz rund um das beliebte Naherholungsgebiet.

An der Suche beteiligten sich zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, DLRG, Rettungsdienst und Polizei. Unterstützt wurden die Maßnahmen unter anderem durch mehrere Boote sowie Taucher, die das Gewässer systematisch absuchten. Auch ein Rettungshubschrauber war zeitweise im Einsatz.

Trotz der intensiven Suchmaßnahmen konnte die vermisste Person bislang nicht aufgefunden werden. Die Einsatzkräfte suchten bis in die Abend- und Nachtstunden hinein sowohl den Jägerweiher als auch die umliegenden Bereiche ab.

Zu den Hintergründen des Vermisstenfalls liegen derzeit keine weiteren gesicherten Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Suche nach der vermissten Person dauert nach aktuellem Stand an. Ob und in welchem Umfang die Suchmaßnahmen fortgesetzt werden, ist derzeit noch Gegenstand der weiteren Einsatzplanung.

MRN-News war vor Ort und wird über die weiteren Entwicklungen berichten.

Quelle: Eigene Recherchen / Einsatzkräfte vor Ort

Zuletzt aktualisiert am 21. Juni 2026, 11:40