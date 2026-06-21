Mannheim: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer stürzt am Alten Messplatz und verletzt sich



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 20.06.2026 kurz vor 14:00 Uhr wurde der Polizei über den Notruf ein alleinbeteiligter Sturz eines E-Scooter-Fahrers am Alten Messplatz in Mannheim gemeldet.

Beim Eintreffen der eingesetzten Streifenbesatzung konnte der 28-jährige Beschuldigte am Boden liegend angetroffen werden. Der Mann wies eine blutende Verletzung am Kinn auf, war jedoch orientiert und ansprechbar. Während der Kontrolle fiel den Polizeibeamten eine verwaschene Aussprache sowie ein leicht schwankender Gang auf.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Zudem gab der 28-jährige an, zuvor einen Joint konsumiert zu haben. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo ihm ebenfalls eine Blutprobe entnommen wurde. Ermittlungen vor Ort ergaben weiterhin, dass der von ihm genutzte E-Scooter weder über ein gültiges Versicherungskennzeichen noch über eine erkennbare Seriennummer verfügte. Aufgrund des bestehenden Verdachts eines Diebstahls wurde das Fahrzeug beschlagnahmt. Die Auswertung von Kameraaufnahmen ergab, dass der Mann ohne Fremdeinwirkung und vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung zu Fall kam. Die Polizei weist darauf hin, dass auch für E-Scooter die gleichen Alkohol- und Drogenvorschriften gelten wie für andere Kraftfahrzeuge. Alkohol und berauschende Mittel beeinträchtigen die Fahrtüchtigkeit erheblich und stellen eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmenden dar.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 21. Juni 2026, 21:32