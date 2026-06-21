Ludwigshafen – Verkehrsunfallflucht – Bruchwiesenstraße – Zeugen gesucht



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, den 19.06.2026, kam es gegen 12:43 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf Höhe der Bruchwiesenstraße 146 in 67059 Ludwigshafen.

Die beiden Fahrzeuge befuhren die Bruchwiesenstraße in Fahrtrichtung Rohrlachstraße, an der Kreuzung zur Raschigstraße beabsichtigte ein Fahrzeugführer links abzubiegen. Der andere Fahrzeugführer wechselte ebenfalls auf die Linksabbiegerspur, dabei wurde das andere Fahrzeug touchiert. Der Verursacher des Verkehrsunfalls entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten der Meldung des Verkehrsunfalls nachzukommen.

Zeugen die Hinweise zu dem unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich telefonisch an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 21. Juni 2026, 21:54