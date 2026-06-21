Landau / Kirrweiler (Pfalz) / Maikammer / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein ungewöhnlicher Polizeieinsatz hat am Samstagmittag (20. Juni 2026) auf der L515 zwischen Kirrweiler und Maikammer für Aufsehen gesorgt. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten gegen 13:30 Uhr einen unbekleideten Mann, der sich auf der Fahrbahn bewegte.

41-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand

Die alarmierten Polizeikräfte konnten vor Ort einen 41-jährigen Mann antreffen. Nach ersten Erkenntnissen befand sich dieser offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand.

Um eine medizinische Betreuung sicherzustellen, wurde der Mann anschließend in eine Fachklinik gebracht.

Polizei bittet mögliche Geschädigte um Hinweise

Ob es durch das Verhalten des Mannes zu konkreten Gefährdungen oder Beeinträchtigungen anderer Verkehrsteilnehmer gekommen ist, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Polizei Edenkoben bittet daher mögliche Geschädigte oder Zeugen, die durch den Vorfall betroffen waren, sich unter der Telefonnummer 06323/9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 21. Juni 2026, 07:56