Frankenthal – Ohne Führerschein erwischt



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 19.06.2026 um 23:20 Uhr fiel einer Streife der Polizei ein Fahrzeug auf, welches von Frankenthal nach Ludwigshafen fuhr und dabei dauerhaft die vorgeschriebene Geschwindigkeit nicht halten konnte und meist nach links in Richtung Fahrbahnmitte fuhr.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 42-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Weiter war der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis eingeleitet

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 21. Juni 2026, 22:08