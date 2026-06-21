Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Bereits im Jahr 2019 hat sich der Gemeinderat zum Ziel gesetzt, dass Heidelberg bis zum Jahr 2030 weitestgehend klimaneutral werden soll. Durch die Energiewende wird unser Strombedarf steigen und auch Heidelberg muss einen Beitrag zur Energiewende leisten.

Eine geeignete Fläche für Windenergie liegt auf dem Lammerskopf. Dort wurde bescheinigt, dass eine gute Windhöffigkeit gegeben ist, um wirtschaftlich einen Windpark zu betreiben. Das Konsortium Windpark Lammerskopf plant dort einen Bürgerwindpark auf Heidelberger Gemarkung.

Damit die Stadt Heidelberg den planerischen Prozess für diesen Bürgerwindpark einleiten kann, muss ein Antrag zur Änderung des Flächennutzungsplans gestellt werden.

Beim jetzt von der Stadt initiierten Bürgerentscheid geht es nicht um die konkrete Planung oder Genehmigung einzelner Windenergieanlagen — sondern um die Frage, ob die Stadt Heidelberg die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine mögliche Entwicklung des Standorts Lammerskopf weiterverfolgen soll.

Diese Entscheidung legt die Stadt nun in die Hand der Bürgerinnen und Bürger. Wenn Sie der Meinung sind, dass Heidelberg sich diesem Planungsverfahren stellen soll, dann stimmen Sie am 12. Juli 2026 mit Ja.

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 21. Juni 2026, 08:47