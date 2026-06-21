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Wasserschutzpolizei
21.06.2026, 7:39 Uhr

Biblis-Nordheim / Gernsheim – Dramatische Szenen – Drei Menschen nach Badeunfällen im Rhein vermisst

WasserschutzpolizeiBiblis-Nordheim / Gernsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Drei Menschen nach Badeunfällen im Rhein vermisst – Großangelegte Suchaktion bei Biblis und Gernsheim

Dramatische Szenen haben sich am Samstagabend (20. Juni 2026) am Rhein bei Biblis-Nordheim und Gernsheim abgespielt. Nach mehreren Badeunfällen werden derzeit drei Personen vermisst. Polizei, Feuerwehr, DLRG, Rettungsdienste sowie ein Polizeihubschrauber waren stundenlang im Großeinsatz.

50-jähriger Schwimmer kehrt nicht zurück

Nach Angaben der Polizei wurde gegen 18:19 Uhr ein 50-jähriger Mann von Angehörigen als vermisst gemeldet. Der Mann war gegen 15:45 Uhr in Höhe der Nato-Straße bei Biblis-Nordheim zum Schwimmen in den Rhein gegangen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kehrte der erfahrene Schwimmer normalerweise nach etwa einer Stunde zu seiner Einstiegstelle zurück. Als dies am Samstag ausblieb, alarmierten die Angehörigen die Einsatzkräfte.

Unverzüglich wurden Suchmaßnahmen eingeleitet. Neben einem Boot der Wasserschutzpolizei Gernsheim kam auch der Polizeihubschrauber der Polizeifliegerstaffel Egelsbach zum Einsatz. Die Suche nach dem Vermissten blieb jedoch zunächst ohne Erfolg.

Zwei weitere Personen im Rhein untergegangen

Während die Einsatzkräfte noch nach dem 50-Jährigen suchten, ereignete sich ein weiterer dramatischer Vorfall. Gegen 20:15 Uhr wurden die Beamten der Wasserschutzpolizei von Passanten darauf aufmerksam gemacht, dass zwei Männer im Alter von 23 und 27 Jahren in Höhe der Nato-Rampe im Rhein untergegangen seien.

Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei den beiden Vermissten um Nichtschwimmer handeln.

Sofort wurden die Suchmaßnahmen ausgeweitet. Erneut kamen der Polizeihubschrauber sowie zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG zum Einsatz. Trotz intensiver Suche konnten die beiden Männer bislang nicht aufgefunden werden.

Notfallseelsorge betreut Zeugen

Die belastenden Ereignisse führten vor Ort zu großer Betroffenheit. Zeugen der Vorfälle wurden durch die Notfallseelsorge betreut.

Die umfangreichen Suchmaßnahmen der Einsatzkräfte dauerten bis in die Nachtstunden an. Zur weiteren Entwicklung und zum Ausgang der Suche liegen derzeit noch keine abschließenden Informationen vor.

MRN-News wird nachberichten.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen

Zuletzt aktualisiert am 21. Juni 2026, 07:46

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