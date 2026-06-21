Bad Dürkheim – Zeugen nach unerlaubtem Fischfang gesucht



Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 20.06.2026, gegen 12:04 Uhr, wurde der Polizei Bad Dürkheim mitgeteilt, dass am Schlangenweiher in Bad Dürkheim über einen längeren Zeitraum wiederholt Fischernetze festgestellt worden seien. Bei dem Schlangenweiher handelt es sich um ein Amphibien- und Naturschutzgebiet, in dem das Fischen nicht gestattet ist.

Bei einer Überprüfung stellte die Polizei an der Aussichtsplattform eine mittels Seils im Wasser befestigte Reuse fest. In der Reuse befanden sich mehrere Fische sowie Ködermaterial. Personen konnten vor Ort nicht angetroffen werden.

Nach Rücksprache mit dem Ortsvorsteher der Gemeinde Grethen-Hausen lag keine Genehmigung für die aufgestellte Reuse vor.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Fischwilderei aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Verantwortlichen geben können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich des Schlangenweihers gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 21. Juni 2026, 21:26