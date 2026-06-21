Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Sonntag (21. Juni 2026) ist ein 17-jähriger Motorradfahrer in Bad Dürkheim schwer verletzt worden. Der Jugendliche musste nach dem Sturz mit einem offenen Bruch in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Kontrolle über Motorrad verloren

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 02:14 Uhr in der Vigilienstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 17-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

Dabei zog sich der Jugendliche schwere Verletzungen zu. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er einen offenen Bruch und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Hinweise auf Alkoholeinfluss

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich für die eingesetzten Beamten Hinweise darauf, dass der Motorradfahrer möglicherweise unter Alkoholeinfluss stand.

Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen konnte vor Ort kein Atemalkoholtest durchgeführt werden. Im Krankenhaus wurde dem 17-Jährigen daher eine Blutprobe entnommen, die nun ausgewertet wird.

Strafverfahren eingeleitet

Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zudem wurde sein Führerschein mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Polizei warnt vor Alkohol am Steuer

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass Alkohol die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigt. Bereits geringe Mengen können die Reaktionsfähigkeit einschränken und schwere Verkehrsunfälle verursachen.

Quelle: Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Zuletzt aktualisiert am 21. Juni 2026, 13:34