Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell kommt es in Bad Dürkheim zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn.

Nach ersten Informationen kollidierten die beiden Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache. Die Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort und kümmern sich um die Unfallaufnahme sowie die Versorgung der Betroffenen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden bei dem Zusammenstoß Personen verletzt. Über die genaue Anzahl der Verletzten sowie die Schwere der Verletzungen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Durch den Unfall kommt es im Bereich der Einsatzstelle zu Verkehrsbehinderungen. Auch Einschränkungen im Straßenbahnverkehr sind aktuell nicht ausgeschlossen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

MRN-News ist vor Ort beziehungsweise steht mit den Einsatzkräften in Kontakt und wird nachberichten, sobald weitere Informationen vorliegen.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 21. Juni 2026, 11:16