Weisenheim am Sand / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden hat am Freitagmorgen (19. Juni 2026) auf der L454 zwischen Maxdorf und Weisenheim am Sand für eine Vollsperrung gesorgt. Gegen einen 55-jährigen Autofahrer wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 9.04 Uhr auf der Landstraße in Fahrtrichtung Weisenheim am Sand. Ein 55-jähriger Autofahrer sowie eine 56-jährige Pkw-Fahrerin waren auf der L454 unterwegs. Zeitgleich wollte ein 67-jähriger Autofahrer aus einem Feldweg auf Höhe des Eyersheimer Hofes auf die Landstraße einfahren.

Während eines Überholvorgangs auf der Gegenfahrbahn kam es schließlich zur Kollision zwischen dem überholenden Fahrzeug und dem Pkw des 67-Jährigen, der auf die L454 einfahren wollte.

Fahrzeuge stark beschädigt

Durch den Zusammenstoß wurden beide beteiligten Fahrzeuge erheblich beschädigt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Die Polizei leitete gegen den Fahrer des überholenden Fahrzeugs ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Zudem wurde sein Führerschein mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung sichergestellt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die L454 zwischen Maxdorf und Weisenheim am Sand für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Quelle: Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Zuletzt aktualisiert am 20. Juni 2026, 11:06