Rhein-Pfalz-Kreis / Lambsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Wie MRN-News bereits in einer Erstmeldung berichtet hatte, ereignete sich am Samstag (20. Juni 2026) im Kreisverkehr an der Einmündung der Kreisstraße 2 (K2) und der Landesstraße 522 (L522) bei Lambsheim ein tragischer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Dabei erlitt ein 68-jähriger Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass er später in einem Krankenhaus verstarb.

Motorradfahrer und Sozia stürzen nach Zusammenstoß

Nach Angaben der Polizei kollidierte ein 83-jähriger Pkw-Fahrer im Kreisverkehr mit dem Motorroller. Durch den Aufprall stürzten der 68-jährige Motorrollerfahrer sowie seine 63-jährige Mitfahrerin auf die Fahrbahn.

Beide wurden zunächst vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während die Sozia nach ersten Erkenntnissen lediglich leichte Verletzungen erlitt, erlag der Motorradfahrer später seinen schweren Verletzungen.

Rettungshubschrauber und Feuerwehr im Einsatz

Neben mehreren Streifen der Polizei waren auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die K2 aus Richtung Gerolsheim kommend vollständig gesperrt werden.

An dem beteiligten Pkw sowie dem Motorrad entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Erneut schwerer Unfall im Bereich Lambsheim

Der tödliche Unfall ereignete sich nur kurze Zeit nach einem weiteren schweren Verkehrsunfall im Bereich Lambsheim und sorgt erneut für Betroffenheit in der Region. Die genaue Ursache der Kollision ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 20. Juni 2026, 22:45