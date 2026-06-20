  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Wasserrettung in Altrip
20.06.2026, 22:51 Uhr

Rhein-Pfalz-Kreis – Große Suchaktion am Jägerweiher in Altrip: Zahlreiche Rettungskräfte suchen nach vermisster Person

Wasserrettung in AltripAltrip / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Derzeit läuft am Jägerweiher in Altrip ein größerer Rettungseinsatz. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, DLRG, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort, nachdem eine Person als vermisst gemeldet wurde.

Nach ersten Informationen durchsuchen mehrere Boote mit Tauchern das Gewässer. Zudem ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz, um die Suchmaßnahmen aus der Luft zu unterstützen. Die Einsatzkräfte konzentrieren sich derzeit auf den Bereich des Jägerweihers und suchen intensiv nach der vermissten Person.

Boote und Taucher im Großeinsatz

Wie MRN-News und Crash24h vor Ort beobachten konnten, befinden sich mehrere Rettungsboote auf dem Wasser. Speziell ausgebildete Taucher der DLRG und der Feuerwehr suchen den Weiher systematisch ab. Weitere Einsatzkräfte sichern den Bereich und koordinieren die umfangreichen Suchmaßnahmen.

Wasserrettung in Altrip I

Zu den Hintergründen des Einsatzes sowie zur Identität der vermissten Person liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor. Auch ist bislang unklar, wie lange die Suche andauern wird.

Umfangreicher Rettungseinsatz am Gewässer

Der Einsatz zieht derzeit die Aufmerksamkeit zahlreicher Passanten auf sich. Die Rettungskräfte arbeiten mit Hochdruck daran, die vermisste Person zu finden. Aufgrund des laufenden Einsatzes wird darum gebeten, den Bereich rund um den Jägerweiher möglichst zu meiden und die Einsatzkräfte nicht zu behindern.

MRN-News berichtet weiter

Die Suchmaßnahmen dauern aktuell an. Weitere Informationen zum Einsatzgeschehen sowie zum Ausgang der Suche liegen derzeit noch nicht vor.

MRN-News und Crash24h sind vor Ort und werden über neue Erkenntnisse berichten, sobald diese bekannt werden.

Zuletzt aktualisiert am 20. Juni 2026, 22:55

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juni 2026
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • INSERAT

    Premium Lounge Mannheim

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      