Altrip / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Derzeit läuft am Jägerweiher in Altrip ein größerer Rettungseinsatz. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, DLRG, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort, nachdem eine Person als vermisst gemeldet wurde.

Nach ersten Informationen durchsuchen mehrere Boote mit Tauchern das Gewässer. Zudem ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz, um die Suchmaßnahmen aus der Luft zu unterstützen. Die Einsatzkräfte konzentrieren sich derzeit auf den Bereich des Jägerweihers und suchen intensiv nach der vermissten Person.

Boote und Taucher im Großeinsatz

Wie MRN-News und Crash24h vor Ort beobachten konnten, befinden sich mehrere Rettungsboote auf dem Wasser. Speziell ausgebildete Taucher der DLRG und der Feuerwehr suchen den Weiher systematisch ab. Weitere Einsatzkräfte sichern den Bereich und koordinieren die umfangreichen Suchmaßnahmen.

Zu den Hintergründen des Einsatzes sowie zur Identität der vermissten Person liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor. Auch ist bislang unklar, wie lange die Suche andauern wird.

Umfangreicher Rettungseinsatz am Gewässer

Der Einsatz zieht derzeit die Aufmerksamkeit zahlreicher Passanten auf sich. Die Rettungskräfte arbeiten mit Hochdruck daran, die vermisste Person zu finden. Aufgrund des laufenden Einsatzes wird darum gebeten, den Bereich rund um den Jägerweiher möglichst zu meiden und die Einsatzkräfte nicht zu behindern.

MRN-News berichtet weiter

Die Suchmaßnahmen dauern aktuell an. Weitere Informationen zum Einsatzgeschehen sowie zum Ausgang der Suche liegen derzeit noch nicht vor.

MRN-News und Crash24h sind vor Ort und werden über neue Erkenntnisse berichten, sobald diese bekannt werden.

Zuletzt aktualisiert am 20. Juni 2026, 22:55