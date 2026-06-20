Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit rund 2,5 Promille Alkohol im Blut ist eine 33-jährige Autofahrerin am frühen Samstagmorgen im Mannheimer Jungbusch von der Polizei gestoppt worden. Gegen die Frau wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Nach Angaben der Polizei fiel einer Streifenbesatzung gegen 3.55 Uhr in der Jungbuschstraße ein Mini auf, der in erheblichen Schlangenlinien unterwegs war. Die Beamten kontrollierten daraufhin die Fahrerin.

Bereits bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille.

Blutprobe angeordnet – Führerschein sichergestellt

Die 33-Jährige musste die Beamten anschließend zur Dienststelle begleiten, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde ihr Führerschein einbehalten.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen.

Polizei warnt vor Alkohol am Steuer

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die erheblichen Gefahren von Alkohol am Steuer hin. Bereits geringe Mengen Alkohol können die Reaktionsfähigkeit und das Fahrverhalten deutlich beeinträchtigen und schwere Verkehrsunfälle verursachen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 20. Juni 2026, 11:36