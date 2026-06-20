Rhein-Pfalz-Kreis – Lambsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nur einen Tag nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der K2 bei Lambsheim hat sich am selben Unfallschwerpunkt erneut ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Am heutigen Tag kam es am Kreisverkehr zwischen der L522 und der K2 zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorroller. Der Fahrer des Zweirads wurde dabei schwerst verletzt.

Nach ersten Informationen kollidierten der Pkw und der Motorroller direkt im Bereich des Kreisverkehrs. Aufgrund der Schwere der Verletzungen des Rollerfahrers wurden umgehend umfangreiche Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Neben mehreren Rettungsdiensten und Notärzten war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Der schwerstverletzte Motorrollerfahrer wurde nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle in eine Spezialklinik gebracht. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

Gutachter soll Unfallhergang klären

Wegen der Schwere des Unfalls wurde ein unabhängiger Gutachter hinzugezogen. Dieser soll den genauen Ablauf der Kollision rekonstruieren und die Ursache des Unfalls ermitteln.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es rund um den Kreisverkehr zu Verkehrsbehinderungen und Sperrungen.

Bereits gestern tödlicher Verkehrsunfall unweit des Kreisels

Besonders tragisch: Erst am Vortag war es in unmittelbarer Nähe des Kreisverkehrs auf der K2 zwischen Lambsheim und Gerolsheim zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei kam eine Person noch an der Unfallstelle ums Leben, eine weitere Person wurde schwer verletzt.

Dass sich nun innerhalb von nur 24 Stunden erneut ein schwerer Unfall an derselben Stelle ereignet hat, sorgt für Bestürzung bei vielen Verkehrsteilnehmern und Anwohnern.

Die Ermittlungen zum aktuellen Unfallgeschehen dauern an.

MRN-News wird nachberichten, sobald weitere Informationen der Polizei vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 20. Juni 2026, 15:40