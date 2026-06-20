

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf bis zu 35 Grad steigen die Temperaturen in Heidelberg in diesen Tagen: Wie verhalte ich mich am besten bei dieser Hitze? Auf was sollte ich achten? Und wo finde ich kühle Orte? Antworten auf diese und weitere Fragen bietet die Stadt Heidelberg auf ihrer Internetseite www.heidelberg.de/hitze. Dort sind vielfältige Hinweise, Tipps und Angebote zum Schutz der Gesundheit bei hohen Temperaturen gebündelt.

Das Informationsangebot richtet sich an alle Heidelbergerinnen und Heidelberger, mit besonderem Fokus auf gefährdete Personengruppen wie ältere Menschen, chronisch Erkrankte, Schwangere, Säuglinge und Menschen mit körperlicher Belastung im Freien. Die Webseite bietet praxisnahe Verhaltenstipps für den Alltag, informiert über mögliche gesundheitliche Folgen von Hitze und verweist auf weiterführende Informationsmaterialien – unter anderem den „Hitzeknigge“ des Umweltbundesamtes.

Ein Angebot unter vielen ist die digitale „Kühle Karte“, die öffentliche Orte in Heidelberg mit angenehmen Aufenthaltsbedingungen an heißen Tagen zeigt – etwa schattige Plätze, Wasserspiele oder Trinkbrunnen. Ebenfalls eingebunden ist der städtische Umwelthub. Dort werden aktuelle Umwelt- und Wetterdaten in Echtzeit bereitgestellt – für Bürgerinnen und Bürger, die Wissenschaft sowie die Stadtverwaltung. Hinweise zu Warnsystemen und Apps sowie Informationen zur Klimawandelanpassung in Heidelberg runden das Online-Angebot ab. Die Inhalte der Seite werden laufend aktualisiert und ergänzt.

Quelle: Stadt Heidelberg

Symbolbild: Pixabay

Zuletzt aktualisiert am 20. Juni 2026, 08:55