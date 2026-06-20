Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtwerke Heidelberg treiben den Ausbau der grünen Fernwärme weiter voran: Ab Dienstag, den 23. Juni, verlegt der kommunale Energieversorger in der Seitzstraße im Stadtteil Heidelberg-Neuenheim eine Fernwärmeleitung. Die Arbeiten erfolgen im Abschnitt zwischen Wielandtstraße und Quickenstraße und werden voraussichtlich Anfang Septmeber 2026 abgeschlossen sein.

Während Bauarbeiten wird die Seitzstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt; eine Umleitung wird eingerichtet. Zufußgehende und Radfahrende können den Baustellenbereich jederzeit passieren, Rettungswege bleiben durchgehend gewährleistet. Über Änderungen bei der Müllabfuhr und über Sperrmüllabholungen werden Anwohnende gesondert informiert.

Immobilieneigentümer, die an einem Anschluss an die Fernwärme interessiert sind, erhalten eine Sprinterprämie, wenn sie sich während der Bauarbeiten anschließen lassen. Eine Angebotsanfrage können sie bei den Stadtwerken Heidelberg Netzen unter www.netzportal.swhd.de > Hausanschluss stellen. Weitere Informationen zum Fernwäreausbau unter www.swhd.de/einfachwaerme.

Quelle: Stadtwerke Heielberg

Zuletzt aktualisiert am 20. Juni 2026, 08:25