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20.06.2026, 8:36 Uhr

Heidelberg – Fit am Morgen im Thermalbad: Kostenlose Wassergymnastik startet ab 24. Juni

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Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Ab Mittwoch, dem 24. Juni, bis einschließlich 15. Juli 2026 bieten die Stadtwerke Heidelberg Bäder im Thermalbad jeden Mittwoch von 10 bis 10.20 Uhr Wassergymnastik zum Mitmachen an. Das Angebot ist bis auf den Badeeintritt kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Jede Woche erwarten die Teilnehmenden abwechslungsreiche Übungen: von kraftvoll bis entspannend, mit und ohne Musik. Damit richtet sich das Angebot an alle Altersgruppen und Fitnesslevel. Das Angebot wird von den Auszubildenden der Stadtwerke Heidelberg Bäder im Rahmen ihrer Ausbildung durchgeführt.

Da die Bewegung im Wasser die Gelenke entlastet, ist Wassergymnastik auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen eine gute Möglichkeit, die Beweglichkeit zu trainieren.

Aktuelle Informationen zu den Heidelberger Bädern unter www.swhd.de/baeder.

Quelle: stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 20. Juni 2026, 08:36

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