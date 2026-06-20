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20.06.2026, 8:59 Uhr

Heidelberg – Bürgerentscheid Lammerskopf: Tag der offenen Tür am Windpark Greiner Eck am 28. Juni

Logo 1 1Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Angebot von 11 bis 17 Uhr / Einblick in bestehende Windenergieanlage -Die Energiegenossenschaft Starkenburg lädt am Sonntag, 28. Juni 2026, von 11 bis 17 Uhr zu einer Besichtigung des Windparks Greiner Eck ein. Das Angebot ist Teil des vielfältigen Informationsangebots für die Bürgerschaft von Heidelberg und Neckargemünd zum Bürgerentscheid „Windenergie am Lammerskopf“ am Sonntag, 12. Juli 2026.

Interessierte können sich vor Ort ein Bild von einem bestehenden Windpark in der Region machen. Vertreterinnen und Vertreter der Energiegenossenschaft Starkenburg informieren am Greiner Eck über den Windpark, den Betrieb der dortigen Windenergieanlage und die Erfahrungen mit einem bestehenden Bürgerwindprojekt. Sie zeigen eine Windenergieanlage von innen und beantworten Fragen der Teilnehmenden.

Einblick in eine bestehende Windenergieanlage am Greiner Eck

Der Windpark Greiner Eck liegt im Odenwald nördlich von Hirschhorn und Neckarsteinach. Er besteht aus fünf Windenergieanlagen mit jeweils drei Megawatt Leistung. Eine der fünf Anlagen wird über die Energiegenossenschaft Starkenburg als Bürgerwindanlage betrieben.

Beim „Tag der offenen Tür“ können Besucherinnen und Besucher die Dimension, Technik und Geräuschkulisse einer bestehenden Windenergieanlage direkt erleben und auch das Innere der Anlage besichtigen. Die Fachleute der EG Starkenburg erläutern vor Ort unter anderem, wie die Anlage betrieben wird, welche Technik in der Anlage verbaut ist und welche Erfahrungen es aus dem laufenden Betrieb des Windparks gibt.

Treffpunkt am Wanderparkplatz Kreuzschlag

Treffpunkt ist der Wanderparkplatz Kreuzschlag (Treffpunkt auf Google Maps). Von dort führt ein rund 3,5 Kilometer langer Fußweg zur Windenergieanlage, die die EG Starkenburg am Greiner Eck betreibt. Am Wanderparkplatz finden Interessierte eine Wegbeschreibung zur Anlage (Standort der Anlage auf Google Maps).

Vorrangig für mobilitätseingeschränkte und ältere Menschen ist ein Shuttle-Service vom Wanderparkplatz Kreuzschlag zur Windenergieanlage eingerichtet. Der Kleinbus verkehrt regelmäßig zwischen Wanderparkplatz Kreuzschlag und der Windenergieanlage der Energiegenossenschaft Starkenburg.

Teil des Informationsangebots zum Bürgerentscheid

Die Besichtigung ergänzt die Informationsangebote der Stadt Heidelberg zum Bürgerentscheid Windenergie am Lammerskopf. Am 12. Juli 2026 entscheiden die wahlberechtigten Heidelbergerinnen und Heidelberger darüber, ob die Stadt Heidelberg die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine mögliche Entwicklung von Windenergieanlagen am Lammerskopf weiterverfolgen soll. Ein möglicher Beschluss im Bürgerentscheid ersetzt kein Genehmigungsverfahren für konkrete Anlagen.

Auch in Neckargemünd findet am 12. Juli 2026 ein Bürgerentscheid zur Windenergie am Lammerskopf statt. Dort entscheiden die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger über eine mögliche Windenergieanlage auf einem Grundstück der Stadt Neckargemünd.

Weitere Informationen zum Bürgerentscheid, zu Terminen und Informationsangeboten bündelt die Stadt Heidelberg online unter www.heidelberg.de/lammerskopf.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 20. Juni 2026, 08:59

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