Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Strategien gegen Schulabsentismus stehen im Mittelpunkt des educon Bildungsgipfels 2026 der Metropolregion Rhein-Neckar. Das Fachprogramm findet am 24. Juni ab 13 Uhr im Livestream sowie am 25. Juni 2026 vor Ort im Heidelberger Bahnbetriebswerk und Tankturm statt. Ein zentrales Forum widmet sich der Praxis auf kommunaler Ebene. Unter dem Titel „Kommunale Ebene – Gemeinsam gegen Schulabbruch und Schulabsentismus“ diskutieren Fachleute konkrete Handlungsansätze. Für die Stadt Heidelberg nimmt Sascha Lieneweg, Leiter des Amtes für Schule und Bildung, an der Runde teil. Er spricht am 24. Juni ab 14.45 Uhr mit Endrik Ebel, Schulamtsdirektor und stellvertretendem Leiter des Staatlichen Schulamts Mannheim, sowie mit Christian Krizak, Leiter der Abteilung Schulsozialarbeit bei der Stadt Mannheim, über koordinierte Maßnahmen von Schule, Jugendhilfe und Verwaltung. Weitere Informationen zur Teilnahme gibt es online unter www.educon.live.
Quelle: Stadt Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 20. Juni 2026, 08:43