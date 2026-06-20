Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen einer Notfallmaßnahme am Abwassernetz kommt es am Schlossberg von Montag, 22. Juni, bis voraussichtlich Freitag, 3. Juli 2026, zu Verkehrseinschränkungen. Die Stadt Heidelberg muss im Bereich der Hausnummer Schlossberg 55 kurzfristig Arbeiten an der unterirdischen Infrastruktur durchführen. Dafür ist eine Vollsperrung der Fahrbahn erforderlich.

Das Schloss bleibt über den Schloss-Wolfsbrunnenweg beziehungsweise die Neue Schlossstraße in beide Richtungen erreichbar.

Für Fußgängerinnen, Fußgänger und Radfahrende bestehen keine Einschränkungen.

Die Stadt führt die Arbeiten durch, um die Funktionsfähigkeit der bestehenden Abwasserinfrastruktur sicherzustellen. Die Maßnahme wurde kurzfristig notwendig und muss daher zeitnah umgesetzt werden.

Aktuelle Verkehrsführung am Schlossberg beachten

Die Maßnahme findet in einem Bereich statt, in dem derzeit bereits der Graimbergweg aufgrund privater Bauarbeiten gesperrt ist. Die Sperrung am Graimbergweg besteht seit dem 17. Juni 2026 und dauert voraussichtlich bis Ende des Jahres 2026 an.

Verkehrsteilnehmende werden daher gebeten, die aktuelle Verkehrsführung am Schlossberg zu beachten und für Fahrten in diesem Bereich gegebenenfalls etwas mehr Zeit einzuplanen. Die Stadt Heidelberg empfiehlt insbesondere bei Fahrten zwischen Altstadt, Schloss, Molkenkur und den südlichen Höhenlagen, sich vorab über die jeweilige Erreichbarkeit zu informieren.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 20. Juni 2026, 08:46