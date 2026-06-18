Worms / Hamm / Metropolregion Rhein-Neckar – Zum Open Air Hamm am 10. und 11. Juli 2026 wird auch in diesem Jahr wieder einen Zusatzverkehr mit direkter Anbindung an das Festivalgelände eingerichtet. Nachdem der zusätzliche Busverkehr im vergangenen Jahr von Veranstalter und Publikum gleichermaßen sehr positiv aufgenommen wurde, setzen der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZÖPNV Süd) und der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) das Angebot auch 2026 fort.

Neu in diesem Jahr: Die Buslinie 432 verkehrt bereits ab Donnerstag vor dem Festivalwochenende. Damit reagieren Aufgabenträger und Partner gezielt auf den Wunsch vieler Besucherinnen und Besucher nach früheren, komfortablen Anreisemöglichkeiten.

Gemeinsam mit der Verbandsgemeinde Eich, dem Landkreis Alzey-Worms und dem Veranstalter wird so erneut ein attraktives und nachhaltiges Mobilitätsangebot für das traditionsreiche Open Air in Hamm geschaffen.

Direkte Anbindung ans Festivalgelände

Im Rahmen der zusätzlichen Angebote während des Festivals wird die Buslinie 432 über den Landdamm und die L440 geführt und bedient die eigens eingerichtete Haltestelle „Open Air Festivalgelände“. Die direkte Anbindung erleichtert insbesondere eine sichere, stressfreie und klimafreundliche An- und Abreise zum Festival.

Für das Open Air 2026 gelten für die Linie 432 folgende erweiterte zusätzliche Bedienungszeiten:

Donnerstag, 9. Juli 2026: durchgehende Anbindung ab dem Nachmittag bis in die Nacht

Freitag, 10. Juli 2026: durchgehende Anbindung ab dem Nachmittag bis in die Nacht

Samstag, 11. Juli 2026: Fahrten ab den frühen Morgenstunden bis in die Nacht

Sonntag, 12. Juli 2026: zusätzliche Rückfahrmöglichkeiten bis zum späten Nachmittag

Auch nächtliche Rückfahrten werden, wie im Vorjahr, eingeplant, sodass Besucherinnen und Besucher das Festivalgelände sicher verlassen und ihre Anschlüsse erreichen können. Genaue Uhrzeiten sind den veröffentlichten Sonderfahrplänen zu entnehmen.

Durch den Anschluss in Guntersblum an die S-Bahn-Linie S6 sowie die Anbindung des Hauptbahnhofs Worms ist eine komfortable An- und Abreise auch aus angrenzenden Regionen gewährleistet.

Die Buslinie 432 ist eine regionale Hauptlinie und fällt in die Finanzierungsverantwortung des ZÖPNV Süd beziehungsweise des Landes Rheinland-Pfalz. Die zusätzlichen Angebote werden entsprechend vom ZÖPNV Süd getragen und in enger Abstimmung durch den VRN und das beauftragte Verkehrsunternehmen Behles Bus GmbH umgesetzt.

Fahrgast-Service:

Die Buslinie 432 verkehrt regulär im Stundentakt zwischen Guntersblum und Worms. Die angepassten Fahrpläne für das Festivalwochenende sind der myVRN-App sowie unter www.vrn.de abrufbar. Das Deutschland-Ticket wird anerkannt. Einzelfahrscheine sind in der myVRN-App und direkt beim Fahrpersonal erhältlich. Alle Fahrplanangaben ohne Gewähr.

Zuletzt aktualisiert am 18. Juni 2026, 09:22