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18.06.2026, 9:08 Uhr

Worms – „Museumskids“ im Museum Andreasstift: Neue Workshop-Termine für junge Entdecker

Logo 1 1Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Auch in den warmen Sommermonaten bietet das Museum Andreasstift drei abwechslungsreiche „Museumskids“-Termine an. In drei spannenden Kreativ-Workshops im Juli, August und September können Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren wieder mitmachen und entdecken. Diesmal werden die Kinder in die mittelalterliche Welt der Wappen, in das abenteuerliche Leben von Meeresforschern sowie in die Arbeit römischer Mosaikkünstler mitgenommen. Die Workshops finden jeweils am letzten Samstag des Monats von 11 bis 12.30 Uhr statt, die Teilnahme kostet 5 Euro pro Kind. Eine Anmeldung ist erforderlich.
Mit aufregenden Kreativangeboten lädt das Museum Andreasstift Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren immer am letzten Samstag jeden Monats dazu ein, Geschichte selbst aktiv zu erkunden. Im Juli erwartet die Kinder eine Zeitreise in die mittelalterliche Welt der Heraldik, im August kann die faszinierende Tiefsee erforscht werden und im September werden die Kinder zu Gestaltern der römischen Mosaikkunst!
Die nächsten drei Termine im Überblick:
⦁ Samstag, 25. Juli: „Zeitreise ins Mittelalter“
Was bedeuten eigentlich die Wappenbilder, die die mutigen Ritter auf Turnieren trugen? Die Kinder gehen dieser Frage auf den Grund und gestalten im Anschluss ihr eigenes Wappenschild.
⦁ Samstag, 29. August: „Entdecker der Meere“
Die Kinder tauchen in die aufregenden Abenteuer von Meeresforschern ein. Passend dazu wird ein buntes Mobile, das die Geschichten der Tiefsee-Entdecker zeigt, gebastelt.
⦁ Samstag, 26. September: „Mit Steinen malen“
Im alten Rom zierten farbenfrohe Mosaike, die ihre eigene Geschichte erzählten, die Fassaden von Häusern. Dieses Mal werden die Kinder selbst zu Mosaikkünstlern und gestalten ihr eigenes Motiv.

Anmeldung und weitere Informationen
Anmeldungen sind per E-Mail an museumsvermittlung@worms.de oder telefonisch unter 06241 8534120 möglich. Das „Museumskids“-Programm ist Teil des pädagogischen Vermittlungsangebots Angebots „museum live“ des Museums der Stadt Worms im Andreasstift.

Mitmachspaß in der Dauerausstellung
Für kleine Museumsbesucher, die nicht genug vom Forschen und Entdecken bekommen können, werden auch spannende Mitmachstationen in der Dauerausstellung angeboten! Spielen, Lesen, Rätseln und Basteln – jede Station bietet Kindern und Erwachsenen eine abwechslungsreiche Aktivität, die den Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie werden lässt! Das Bespielen der Mitmachaktion ist bereits im Eintrittspreis inbegriffen, Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Eine Anmeldung ist nur für größere Gruppen notwendig – nur eine Portion Neugierde sollte mitgebracht werden. Auf alle wissbegierigen Forscher wartet mit der interessanten Museums-Rallye noch ein weiteres Highlight! In einer spannenden Tour kann die Geschichte durch gemeinsames Rätseln und Knobeln erkundet werden. Die Rallye ist für Kinder ab neun Jahren geeignet, dauert etwa 45 Minuten und ist ebenfalls im Eintrittspreis inbegriffen. Für die richtige Motivation ist auch gesorgt: Auf alle Entdecker, die die 13 Aufgaben richtig lösen können, wartet eine kleine Überraschung am Ende!

Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Zuletzt aktualisiert am 18. Juni 2026, 09:08

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