Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Musikalische Entdeckungsreise bereits im jüngsten Alter: Die Musikschule des Rhein-Pfalz-Kreises bietet nach den Sommerferienzwei neue Kurse für kleine Kinder an. In Begleitung einer erwachsenen Bezugsperson können die Kinder dabei gemeinsam musizieren:

• „Musikmäuse“

Für Kinder ab 18 Monaten

Dienstags, 15 Uhr, Schifferstadt, Kath. Pfarrzentrum „St. Jakobus“

• „Rasselbande“

Für dreijährige Kinder

Montags, 16 Uhr, Schifferstadt, Kath. Pfarrzentrum „St. Jakobus“

Der Unterricht wird in 45 Minuten wöchentlich erteilt und ermöglicht den ersten Kontakt mit musikalischen Grundelementen. Das gemeinsame Singen, Tänze und Tanzspiele, Bewegung zur Musik, sowie das „Begreifen“ altersgemäßer Musikinstrumente stehen im Mittelpunkt. Anmeldeformulare sind bei der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis,Kreismusikschule, Europaplatz 5, 67063 Ludwigshafen, Telefon:

0621/5909-3410 oder unter www.rhein-pfalz-kreis.de erhältlich.

Quelle: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis

Zuletzt aktualisiert am 18. Juni 2026, 09:25