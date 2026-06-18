Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Ob Unfall, Feuer oder Stromausfall: Im Ernstfall kann eine gute Vorbereitung Leben retten. Um die Kreisbürgerinnen und Kreisbürger für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren, hat der Rhein-Pfalz-Kreis die Bevölkerungsschutzabende ins Leben gerufen. Landrat Volker Knörr und das Referat Brand- und Katastrophenschutz der Kreisverwaltung sowie wechselnde Partner vermitteln dabei hilfreiche Informationen und geben den Besuchern zahlreiche nützliche Tipps an die Hand. „Wir möchten den Menschen anschaulich und praxisnah zeigen, was man im Notfall tun kann. Mit den Bevölkerungsschutzabenden geben wir Expertenwissen direkt an unsere Bürgerinnen und Bürger weiter.“

Für das aktuelle Jahr sind drei Bevölkerungsschutzabende mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten geplant: – Montag, 22. Juni, in Otterstadt (Sommerfesthalle), Schwerpunkte:

Wasserrettung und Gefahrstoffzug

– Mittwoch, 19. August, in Schifferstadt (Aula und Schulhof Paul-von-DenisSchulzentrum), Schwerpunkte: SEG-Verpflegung, THW und Bundeswehr

– Montag, 28. September, in Heßheim (Bürgerhaus), Schwerpunkte:

Notfallbetreuung und SEG-Sanität

An allen Bevölkerungsschutzabenden erwartet die Gäste ein vielfältiges Programm des Brand- und Katastrophenschutzes des Kreises. So gibt es etwa verschiedene Mitmachaktionen, bei denen die Besucher unter anderem die Reanimation eines Patienten oder den richtigen Umgang mit Feuerlöschern trainieren können. Auch umfassende Informationen werden geboten. Die Besucher erfahren unter anderem, wie eine Notapotheke ausgestattet sein sollte, wie sie sich in einer Notsituation verhalten sollten und wie sie – wenn sie es wünschen – ehrenamtlich helfen können. Auch für individuelle Fragen stehen Kollegen aus dem Brand- und Katastrophenschutz bereit. Eine Ausstellung von Fahrzeugen, allgemeine Informationen zum Thema Bevölkerungsschutz und eine öffentliche Fragerunde runden die Abende ab. Start ist jeweils um 18.30 Uhr, für Verpflegung in Form von Softdrinks und Bratwürsten ist gesorgt.

Quelle: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis

Zuletzt aktualisiert am 18. Juni 2026, 09:40