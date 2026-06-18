Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein größerer Polizeieinsatz hat am frühen Donnerstagmorgen die Mannheimer Innenstadt beschäftigt. Gegen kurz vor 6 Uhr wurden mehrere Schüsse in einem Gebäude in den Quadraten gemeldet.

Nach ersten Informationen sollen die Schüsse mit einer scharfen Waffe in einem leerstehenden beziehungsweise ungenutzten Gebäude abgegeben worden sein. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort und sicherten den Bereich.

Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat umfangreiche Ermittlungen aufgenommen und leitete unmittelbar nach der Tat Fahndungsmaßnahmen ein. Nach aktuellem Kenntnisstand konnte der mutmaßliche Täter im Rahmen der polizeilichen Fahndung festgenommen werden. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen und zum Motiv dauern an.

Entgegen verschiedener Gerüchte und Spekulationen, die sich bereits in den sozialen Netzwerken verbreiten, wurden nach aktuellem und gesichtertem Kenntnisstand keine Personen verletzt. Auch Todesopfer sind nicht zu beklagen.

Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und prüft die Umstände, die zu den Schussabgaben geführt haben.

MRN-News steht mit den zuständigen Behörden in Kontakt und wird über neue Erkenntnisse berichten.

MRN-News wird nachberichten.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 18. Juni 2026, 11:36