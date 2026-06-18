  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Logo 1 1
18.06.2026, 9:18 Uhr

Mannheim – Ingenieur- und Technik Forum an der DHBW Mannheim

Logo 1 1Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Faszination von Wissenschaft und moderner Technik hautnah erleben, selbst experimentieren, tüfteln und spielerisch die Welt von morgen entdecken: Das ist das Ziel des diesjährigen Ingenieur- und Technik Forums (ITF) an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim. Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) Nordbaden-Pfalz, der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) Kurpfalz und die DHBW Mannheim gestalten erneut das ITF gemeinsam und laden am Freitag, den 26. Juni, von 14:00 bis 18:00 Uhr Technologieinteressierte zu einem aktionsreichen Mitmachtag für die ganze Familie ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Forum setzt ganz auf das Prinzip „Erleben durch Mitmachen“. In kreativen Workshops können die Besucher selbst zu Erfindern werden: Sie konstruieren ein propellerbetriebenes Modell-Elektrofahrzeug, bauen eine Lavalampe, erforschen das Geheimnis magischer Knete oder testen ihr handwerkliches Geschick an speziellen Lötstationen. Jeder Handgriff zeigt hier, wie spannend und greifbar Technik sein kann.

Auch abseits der Labore wartet ein Programm, das Neugier und Technikbegeisterung weckt. Mittels des Lernroboters Ozobot können Besucher im mobilen Bibliothekslabor programmieren, moderne Eye-Tracking-Systeme testen oder bei einer Aktion zu Gleichgewicht und Schwerpunkt die physikalischen Gesetze des eigenen Körpers austricksen. Für eine Extraportion Dynamik sorgen die amtierenden Weltmeister im Roboterfußball, die TIGERs der DHBW Mannheim, der Rennsimulator des Hochschulrennwagenteams CURE sowie ein Einblick in die digitale Welt des Cyber Security Labors.

Wer sich für aktuelle gesellschaftliche und technische Fragen interessiert, sollte zudem den spannenden Vortrag „Blick auf das Handy – Blitzer im Nacken“ nicht verpassen, der die Funktionsweisen und Methoden moderner Überwachungskameras verständlich beleuchtet. Abgerundet wird das vielfältige Programm durch den Besuch von Feldhamster Udo, dem Maskottchen der Adler Mannheim, das mit Sicherheit für Begeisterung bei den jüngsten Gästen sorgt, sowie die geöffnete Mensaria, die die Gäste mit kühlen Getränken und Snacks versorgt.

„In der Förderung des Ingenieurnachwuchses sieht der VDI Nordbadisch-Pfälzischer Bezirksverein e.V. eine wesentliche und zukunftsorientierte Aufgabe“, erklärt Prof. Dr.-Ing. Andreas Gerber, Vorsitzender des VDI in Nordbaden-Pfalz: „Mit dem Ingenieur- und Technik Forum 2026 gestalten wir gemeinsam mit dem VDE Kurpfalz und der DHBW Mannheim ein Event, das Technik praxisnah, verständlich und mit jeder Menge Spaß erlebbar macht. Für uns ein erster Schritt, um Kinder und Jugendliche für Technik zu inspirieren. Außerdem ist es eine schöne Gelegenheit gemeinsam mit der Familie etwas zu erleben und Mitglieder unseres Netzwerkes in einem spannenden Umfeld zu treffen.“

Dem schließt sich Prof. Dr.-Ing. Claus Mühlhan, Prorektor der Fakultät Technik der DHBW Mannheim, an: „Wir freuen uns auf das Ingenieur- und Technik Forum bei uns am Campus, denn wir möchten zeigen, wie vielfältig und aufregend die Welt der Technik ist. Gemeinsam mit dem VDI und VDE schaffen wir eine Plattform, die Neugier weckt und attraktive Möglichkeiten zeigt, die eine technische Ausbildung oder ein technisches Studium bieten.“

Zur besseren Planung wird um eine Anmeldung gebeten. Mehr Information und Anmeldung über folgenden Link: https://www.vdi.de/mitgliedschaft/veranstaltungen/detail/ingenieur-und-technikforum-2026

Quelle: Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 18. Juni 2026, 09:18

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juni 2026
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • INSERAT

    Premium Lounge Mannheim

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com