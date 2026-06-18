Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Faszination von Wissenschaft und moderner Technik hautnah erleben, selbst experimentieren, tüfteln und spielerisch die Welt von morgen entdecken: Das ist das Ziel des diesjährigen Ingenieur- und Technik Forums (ITF) an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim. Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) Nordbaden-Pfalz, der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) Kurpfalz und die DHBW Mannheim gestalten erneut das ITF gemeinsam und laden am Freitag, den 26. Juni, von 14:00 bis 18:00 Uhr Technologieinteressierte zu einem aktionsreichen Mitmachtag für die ganze Familie ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Forum setzt ganz auf das Prinzip „Erleben durch Mitmachen“. In kreativen Workshops können die Besucher selbst zu Erfindern werden: Sie konstruieren ein propellerbetriebenes Modell-Elektrofahrzeug, bauen eine Lavalampe, erforschen das Geheimnis magischer Knete oder testen ihr handwerkliches Geschick an speziellen Lötstationen. Jeder Handgriff zeigt hier, wie spannend und greifbar Technik sein kann.

Auch abseits der Labore wartet ein Programm, das Neugier und Technikbegeisterung weckt. Mittels des Lernroboters Ozobot können Besucher im mobilen Bibliothekslabor programmieren, moderne Eye-Tracking-Systeme testen oder bei einer Aktion zu Gleichgewicht und Schwerpunkt die physikalischen Gesetze des eigenen Körpers austricksen. Für eine Extraportion Dynamik sorgen die amtierenden Weltmeister im Roboterfußball, die TIGERs der DHBW Mannheim, der Rennsimulator des Hochschulrennwagenteams CURE sowie ein Einblick in die digitale Welt des Cyber Security Labors.

Wer sich für aktuelle gesellschaftliche und technische Fragen interessiert, sollte zudem den spannenden Vortrag „Blick auf das Handy – Blitzer im Nacken“ nicht verpassen, der die Funktionsweisen und Methoden moderner Überwachungskameras verständlich beleuchtet. Abgerundet wird das vielfältige Programm durch den Besuch von Feldhamster Udo, dem Maskottchen der Adler Mannheim, das mit Sicherheit für Begeisterung bei den jüngsten Gästen sorgt, sowie die geöffnete Mensaria, die die Gäste mit kühlen Getränken und Snacks versorgt.

„In der Förderung des Ingenieurnachwuchses sieht der VDI Nordbadisch-Pfälzischer Bezirksverein e.V. eine wesentliche und zukunftsorientierte Aufgabe“, erklärt Prof. Dr.-Ing. Andreas Gerber, Vorsitzender des VDI in Nordbaden-Pfalz: „Mit dem Ingenieur- und Technik Forum 2026 gestalten wir gemeinsam mit dem VDE Kurpfalz und der DHBW Mannheim ein Event, das Technik praxisnah, verständlich und mit jeder Menge Spaß erlebbar macht. Für uns ein erster Schritt, um Kinder und Jugendliche für Technik zu inspirieren. Außerdem ist es eine schöne Gelegenheit gemeinsam mit der Familie etwas zu erleben und Mitglieder unseres Netzwerkes in einem spannenden Umfeld zu treffen.“

Dem schließt sich Prof. Dr.-Ing. Claus Mühlhan, Prorektor der Fakultät Technik der DHBW Mannheim, an: „Wir freuen uns auf das Ingenieur- und Technik Forum bei uns am Campus, denn wir möchten zeigen, wie vielfältig und aufregend die Welt der Technik ist. Gemeinsam mit dem VDI und VDE schaffen wir eine Plattform, die Neugier weckt und attraktive Möglichkeiten zeigt, die eine technische Ausbildung oder ein technisches Studium bieten.“

Zur besseren Planung wird um eine Anmeldung gebeten. Mehr Information und Anmeldung über folgenden Link: https://www.vdi.de/mitgliedschaft/veranstaltungen/detail/ingenieur-und-technikforum-2026

Quelle: Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 18. Juni 2026, 09:18