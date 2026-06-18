Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit verschiedenen Aktionen beteiligt sich die Stadt Mannheim am bundesweiten Aktionstag „Kommunen am Limit“ am 22. Juni 2026. Ziel der Kampagne ist es, auf die angespannte Finanzlage von Städten und Gemeinden aufmerksam zu machen und Bund sowie Länder zum Handeln aufzufordern.

Zu der bundesweiten Initiative haben der Deutsche Städtetag, der Deutsche Landkreistag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund aufgerufen. Hintergrund sind steigende Ausgaben bei gleichzeitig rückläufigen Einnahmen vieler Kommunen.

Bürgerinfo-Bike und Schuldenberg auf dem Marktplatz

Am Montag, 22. Juni, informiert der Fachbereich Demokratie und Strategie von 11 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz G1 mit dem Bürgerinfo-Bike über die Herausforderungen der kommunalen Finanzen. Ein symbolischer „Schuldenberg“ aus Kartons sowie ein überdimensionaler Kassenzettel sollen verdeutlichen, welche finanziellen Belastungen Städte und Gemeinden tragen müssen.

Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht, zugleich Vorsitzender des Finanzausschusses des Deutschen Städtetags, warnt vor den Folgen der angespannten Haushaltslage. Während Einnahmen wie die Gewerbesteuer zurückgehen, steigen die Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben kontinuierlich an. Dadurch bleibe immer weniger Spielraum für Investitionen sowie freiwillige Leistungen in Bereichen wie Kultur, Sport oder Freizeit.

Weitere Aktionen in der Innenstadt

Zusätzlich beteiligen sich zahlreiche städtische Einrichtungen an der Aktion. Schwimmbäder, Sportstätten und Kultureinrichtungen machen mit Plakaten auf die Bedeutung einer gesicherten Kommunalfinanzierung aufmerksam. Zudem wird am Rathaus E5 ein großes Aktionsbanner angebracht.

Für 18 Uhr ist außerdem ein Flashmob auf dem Paradeplatz O1 gegenüber dem Stadthaus N1 geplant, zu dem die Fraktionen des Mannheimer Gemeinderats einladen. Bürgerinnen und Bürger können sich spontan beteiligen.

Fotoaktion und Social-Media-Kampagne

Am Dienstag, 23. Juni, folgt eine gemeinsame Fotoaktion mit Mitgliedern des Gemeinderats. Begleitend informiert die Stadt Mannheim über ihre Social-Media-Kanäle über die Herausforderungen der kommunalen Finanzen und die Auswirkungen auf die Stadtentwicklung.

Mit den Aktionen möchte die Stadtverwaltung den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen und verdeutlichen, welche Folgen die angespannte Finanzlage für Mannheim und andere Kommunen haben kann.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 18. Juni 2026, 09:41