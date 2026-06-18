Ludwigshafen – E-Scooter Fahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag (16.06.2026), gegen 20:40 Uhr, kam es an der Kreuzung Meckenheimer Straße / Maudacher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine E-Scooter Fahrerin verletzt wurde. Eine 35-jährige wollte mit ihrem Auto von der Meckenheimer Straße nach rechts auf die Maudacher Straße einbiegen, als sie mit einer 15-jährigen E-Scooter-Fahrerin kollidierte. Die E-Scooter-Fahrerin fuhr zwar auf dem Radweg, jedoch entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Durch den Sturz verletzte sie sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
Quelle
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Zuletzt aktualisiert am 18. Juni 2026, 10:29