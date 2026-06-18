Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Bereits zum 33. Mal verwandelt sich die Heppenheimer Altstadt vom 8. bis 11. Juli 2026 in eine große Open-Air-Bühne: Das Internationale Straßentheaterfestival „Gassensensationen“ lädt Besucherinnen und Besucher aus nah und fern zu vier Tagen voller außergewöhnlicher Theatererlebnisse ein.

Insgesamt 38 Inszenierungen erwarten das Publikum. Große und kleine, spektakuläre und poetische, humorvolle und berührende Produktionen nationaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler sorgen für ein abwechslungsreiches Festivalprogramm. Von Figurentheater über zeitgenössischen Zirkus, Tanztheater und Comedy bis hin zu einer eindrucksvollen Feuershow reicht die künstlerische Bandbreite – und bietet Unterhaltung für jedes Alter und jeden Geschmack.

Bespielt werden die Freilichtbühne, der Kirchplatz, der Kastanienhof, das Saalbau-Kino sowie der Parkplatz Amtshof (Winzerhof). Erstmals zählt auch der Amtshof zu den Spielstätten des Festivals und erweitert damit die einzigartige Theaterkulisse inmitten der historischen Altstadt.

Der Eintritt ist an allen vier Veranstaltungstagen frei,, denn die „Gassensensationen“ stehen seit jeher für ein kulturelles Angebot, das allen Menschen offensteht: Theater für alle.

Mittwoch und Donnerstag

Ein Künstler ist von den „Gassensensationen“ kaum wegzudenken: Der Figurenspieler Albert Völkl. Er gestaltet seit über zwanzig Jahren die Scherenschnitte des Heppenheimer Laternenwegs. Mehr als 150 seiner Kunstwerke leuchten aus den Altstadtlaternen herab und zeigen hessische Sagen. Völkl wird am Mittwoch und Donnerstag im Hof Alte Sparkasse das Stück „Schlangenbruder“ für kleine und große Leute spielen.

Außerdem lädt der kanadische Clown DADO in sein stilles Universum im Amtshof, die Internetstars Luksan Wunder mit ihrem anarchischem Metawitz präsentieren auf dem Kirchplatz Unfug auf höchstem Niveau und das Flame Rain Theatre aus Österreich zeigt eine spritzige Steampunk-Feuershow auf der Freilichtbühne.

Donnerstag und Freitag

„Currywurst mit Pommes“ heißt die Eigenproduktion unter der Regie von Ralph Dillmann und Ulrich Sommer, bei der Menschen aus der Region Donnerstag und Freitag auf der Bühne des Saalbau Kinos zu sehen sein werden. Das Laientheater gilt seit Jahren als Geheimtipp im Programm der „Gassensensationen“.

Sehenswert sind darüber hinaus die Tänzerinnen und Tänzer des Freiburger Kollektivs Vaya Movement, die auf einem von einer Welle inspirierten, begehbaren Bühnenbild mit ihren Körpern experimentieren (Parkplatz Amtshof).

Freitag und Samstag

Mittlerweile eine feste Größe im Programm der Gassensensationen ist das Kinderfest im Kastanienhof des Saalbau Kinos. Freitag und Samstag von 14:00 bis 18:00 Uhr heißt es im Schatten der Bäume Socken aus und Ärmel hochkrempeln, denn in diesem Jahr können Wasserbahnen gebaut werden. Außerdem zeigt das Hof-Theater-Tromm jeweils um 15:30 Uhr das Theaterstück „Des Kaisers neue Kleider“.

Im Hof der Alten Sparkasse ist eine Theater-Installation aus den Niederlanden zu sehen. Der Electric Circus verbirgt in einem Zelt eine winzige Bar, in der mechanische Wesen zum Leben erwachen – und das Publikum nimmt mittendrin Platz. Das Artistenduo Kira & Anders wartet im Amtshof auf seinen Zug und findet im Koffer die ein oder andere Überraschung und auch einen chinesischen Mast. Auf dem Kirchplatz geht es groovig zu, denn hier zeigen die Funky Monkeys Streetdance, Akrobatik und Performance. Beim Festival International du Cirque de Monte-Carlo räumten sie fünf Auszeichnungen ab. Zum Abschluss der „Gassensensationen“ 2026 bauen die sechs Artistinnen und Artisten des Ensembles Cirque on Edge eine 10 Meter überspannende Holzbrücke auf der Freilichtbühne und verbinden dabei Akrobatik, Seiltanz, Live-Musik und Erzählkunst.

Laternenführungen gibt es während der „Gassensensationen“ wie in den vergangenen Jahren an allen Veranstaltungsabenden um 22:00 Uhr. In diesem Jahr ist das Motto „Schmunzeln auf dem Laternenweg“.

Die „Gassensensationen“ werden von der Stadt Heppenheim veranstaltet, sind zugleich ein echtes Heppenheimer Gemeinschaftsprojekt. Ein besonderer Dank gilt deshalb den langjährigen Hauptsponsoren des Festivals – InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Sparkasse Starkenburg, GGEW sowie Odenwald-Quelle – ebenso wie den Mitgliedern des Vereins Freunde und Förderer der Gassensensationen e. V., die das Festival seit vielen Jahren finanziell und als ehrenamtliche Helferinnen und Helfer unterstützen. Darüber hinaus leisten zahlreiche weitere Sponsoren, Spenderinnen und Spender einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Veranstaltung, sei es durch Anzeigenschaltungen in der Programmbroschüre oder durch vielfältige Sachleistungen. Die Stadtverwaltung bedankt sich bei den Ehrenamtlern des Malteser Hilfsdienstes e. V. für ihren verlässlichen Einsatz und die Übernahme des Sanitätsdienstes bei den städtischen Veranstaltungen.

Im Jahr 2026 sind die „Gassensensationen“ wieder Teil des „Kultursommers Südhessen“ und werden durch dessen Förderung unterstützt.

Für die künstlerische Leitung zeichnet erneut Stefan Behr verantwortlich. Der Getränkeausschank liegt in den bewährten Händen der Hepprumer Schoppepetzer e.V. und dank der Basketballabteilung des TV Heppenheim wird in diesem Jahr wieder ein Shuttlebus für mobilitätseingeschränkte Personen die Freilichtbühne anfahren.

Quelle: Magistrat der Kreisstadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 18. Juni 2026, 09:13