Mit voller Kraft in Richtung mehr Spaß, Gesundheit und Klimaschutz: Seit dem 8. Juni 2026 sammeln Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Unternehmen und Schulen in Heidelberg wieder fleißig Radkilometer für eine gesündere Stadt. Bereits in der ersten Woche haben über 4.000 Teilnehmende gemeinsam fast 284.000 Kilometer erradelt – ein neuer Spitzenwert und ein starkes Zeichen für klimafreundliche Mobilität.

Mannheim und Heidelberg radeln in diesem Jahr um die Wette

Ein Highlight in diesem Jahr sind die neuen Stadtradeln-Derbys der Initiative RadKULTUR. Als zwei von insgesamt zehn Kommunen in ganz Baden-Württemberg treten Heidelberg und Mannheim freundschaftlich gegeneinander an. Im direkten Vergleich geht es darum: Wer erradelt mit den Bürgerinnen und Bürger mehr Kilometer beim Stadtradeln und holt den Derby-Sieg? Neben Ruhm und Ehre winkt der Gewinnerkommune ein RadCheck samt lokalen Aktionen.

Treffen in Ladenburg

Über den sportlichen Wettbewerb hinaus steht das Stadtradeln-Derby vor allem für gemeinsame Ziele wie nachhaltige Mobilität, Gesundheit und Klimaschutz. Dabei gingen Mannheims Erste Bürgermeisterin Dr. Diana Pretzell und Bürgermeister Ralf Eisenhauer sowie der Heidelberger Mobilitätsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain mit gutem Beispiel voran. Sie erradelten für ihre Städte wichtige Kilometer und trafen sich auf halber Strecke in Ladenburg. Die Bürgermeister der beiden Städte betonten bei ihrem Treffen die enge Zusammenarbeit unter anderem im Mobilitätsbereich und machten mit der Aktion zugleich auf die wichtige Radverbindung zwischen Heidelberg und Mannheim aufmerksam. Das Treffen stand damit sinnbildlich für das Derby: ein freundschaftlicher Wettbewerb statt Konkurrenz – und eine starke Verbindung, die die Region voranbringen will.

Heidelberg im Derby gegen Mannheim – Teilnahme für alle weiterhin möglich

Sowohl Mannheim als auch Heidelberg haben in der Vergangenheit beeindruckende Leistungen beim Stadtradeln gezeigt. 2025 sammelten 4.500 Heidelberger Radelnde insgesamt 867.000 Kilometer. Mannheim kam mit 4.869 Teilnehmenden auf 1.022.365 Kilometer. Mannheim hat fast doppelt so viele Einwohnerinnen und Einwohner – aber der Abstand bei den Teilnehmenden war überraschend gering. Deshalb heißt es für beide Städte: Kräftig in die Pedale treten – der sportliche Wettbewerb ist ausgeglichen.

Preise für Schulen – Ehrung im Rathaus

Als zusätzlichen Anreiz lobt die Stadt Heidelberg für die drei besten weiterführenden Schulen sowie die beste Grundschule ein Preisgeld in Höhe von jeweils 200 Euro aus. Die feierliche Preisverleihung findet am Dienstag, 21. Juli 2026, mit Mobilitätsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain statt.

Mitmachen – noch ist Zeit

Die Anmeldung zum Stadtradeln ist noch bis einschließlich 28. Juni 2026 möglich. Alle Kilometer können auch nachträglich eingetragen werden – online, in der App oder ganz klassisch per Erfassungsbogen. Auch Fahrten mit Lastenrad, Fahrradsitz oder Anhänger zählen doppelt: für Fahrende und auch für Mitfahrende.

Teilnehmende können andere motivieren, mitzuradeln – ob im Freundeskreis, Kollegium oder in der Nachbarschaft. Jede Fahrt zählt und reduziert Emissionen, die sonst durch Fahrten mit dem Auto entstanden wären.

Weitere Informationen und Anmeldung online unter www.stadtradeln.de/heidelberg. Antworten auf häufige Fragen zum Stadtradeln werden im Internet unter www.stadtradeln.de/faq beantwortet.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 18. Juni 2026, 10:07