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Shared Reading Open Air ©Lys Y SengNeu
18.06.2026, 10:32 Uhr

Heidelberg – Shared Reading: Lesen unter freiem Himmel beim Literatursommer

Shared Reading Open Air ©Lys Y SengNeu
Foto: Lys Y Seng
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Alle zwei Jahre veranstaltet die Baden-Württemberg Stiftung den Literatursommer. In diesem Jahr steht das landesweit stattfindende Festival unter dem Motto „Mit Zuversicht und Mut – literarische Visionen für morgen“ und legt den Fokus auf die politische und gesellschaftliche Wirkung literarischer Werke. In der Rhein-Neckar-Region lädt unter anderem das Projekt Shared Reading dazu ein, durch Literatur miteinander ins Gespräch zu kommen.

Lesen ist eine einsame Beschäftigung? Nicht, wenn Shared Reading auf dem Programm steht. Das aus England stammende Konzept bringt Menschen durch gemeinsames Lesen miteinander ins Gespräch. Dabei ist die Literatur gleichzeitig Mittelpunkt und Nebensache, denn beim Shared Reading geht es darum, was Literatur anstoßen kann: um die Suche nach dem, was Menschen verbindet, um Gedanken, Ideen, eigene Geschichten und um den Austausch miteinander.

Im Rahmen des diesjährigen Literatursommers der Baden-Württemberg Stiftung steht Shared Reading gleich mehrfach auf dem Programm. Das im Heidelberger Kulturzentrum Karlstorbahnhof beheimatete Netzwerk von mehr als 40 ehrenamtlichen Leseleiter*innen lädt an zahlreichen Orten zum Gemeinsamen Lesen ein. Besonderes Highlight sind die Sommersessions unter freiem Himmel in Mannheim und Heidelberg. Gelesen wird unter anderem im Vorgarten der Lutherkirche Neckarstadt-West (19. Juni, 18 Uhr), im Hof-Garten des Theaterhauses G7 (3. Juli, 18 Uhr), im neuen Stadtviertel Mannheim-Spinelli auf dem Chisinauer Platz (10. Juli, 18 Uhr), auf der Terrasse der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in der Heidelberger Altstadt (22. Juli, 18 Uhr), auf der Terrasse des Mark Twain Centers in der Heidelberger Südstadt (30. Juli, 18:30 Uhr) und im Innenhof des Betriebswerks in Heidelberg (16. August, 10:30 Uhr). Die Teilnahme ist immer kostenfrei und es muss nichts vorbereitet werden. Die ehrenamtlichen Leseleiter*innen bringen jeweils eine Kurzgeschichte und ein Gedicht für alle mit, die innerhalb von 90 Minuten gemeinsam laut gelesen werden. Eine Voranmeldung per E-Mail zur besseren Planung ist erwünscht. Für die Angebote in Mannheim ist die Kontaktadresse: reservierung@kulturparkett-rhein-neckar.de
Für die Angebote in Heidelberg ist die Adresse: jung@karlstorbahnhof.de

Die Shared Reading Sommersessions werden ermöglicht durch die Förderung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen des Literatursommers. Sie finden in Heidelberg in Kooperation mit dem Kulturamt Heidelberg und der Unesco City of Literature und in Mannheim als „LeseOase“ auf Initiative des Kulturparketts Rhein-Neckar e. V. in Kooperation mit dem Kulturamt Mannheim statt.

Weitere Informationen zu Shared Reading sowie alle Termine in der gesamten Region sind zu finden unter www.karlstorbahnhof.de/sharedreading

Das vollständige Programm des Literatursommer 2026 gibt es unter www.literatursommer.de

Quelle: Kulturhaus Karlstorbahnhof

Zuletzt aktualisiert am 18. Juni 2026, 10:32

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