Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Betreuungsbehörde der Stadt Heidelberg sucht engagierte Menschen, die als freiberufliche rechtliche Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer tätig werden möchten. In diesem kostenfreien Vortrag in der vhs Heidelberg am Dienstag, 23. Juni, ab 19 Uhr informieren Jenny van Stiphout und Isabell Schwarz von der Betreuungsbehörde über das Berufsbild, die Aufgaben sowie die Voraussetzungen für eine solche Tätigkeit.
Eine Anmeldung bei der Volkshochschule ist bis 19. Juni unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de erforderlich.
vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg.
Quelle: Volkshochschule Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 18. Juni 2026, 09:47