Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar– Restfahrscheine bis 31. Dezember gültig -Das Kurzstrecken- und das Stadtteil-Ticket Heidelberg werden ab Mittwoch, 1. Juli 2026, nicht mehr verkauft. Hintergrund ist ein Beschluss des Gemeinderats zum Nachtragshaushalt 2026 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung. Dadurch entfällt der bisherige Zuschuss für die beiden Angebote. Bereits gekaufte Tickets bleiben weiterhin gültig und können noch bis einschließlich 31. Dezember 2026 genutzt werden.

Für Fahrgäste stehen weiterhin die regulären Ticketangebote des VRN zur Verfügung. Kurze Fahrten können digital über den VRN-Luftlinientarif in der myVRN-App gebucht werden. Der Preis richtet sich dabei nach der Luftlinienentfernung zwischen Start und Ziel. Dabei wird der Fahrpreis anhand der zurückgelegten Luftlinienentfernung berechnet. Gleichzeitig greift automatisch eine Bestpreisregelung pro Fahrt, Tag oder Monat.

Das Kurzstrecken-Ticket galt bislang für Fahrten über maximal vier aufeinanderfolgende Haltestellen innerhalb Heidelbergs im Bus- und Straßenbahnverkehr. Mit dem Stadtteil-Ticket waren Fahrten innerhalb eines Heidelberger Stadtteils möglich.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 18. Juni 2026, 10:22