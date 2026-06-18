Heidelberg / Metropolregion Rein-Neckar – Der Heidelberger Jugendgemeinderat lädt wieder zum „Youth Talk Heidelberg“ ein: am Freitag, 26. Juni 2026, im Waldtreff Handschuhsheim, Mühltalstraße 147. Das Sprechstunden-Format ist offen für interessierte Heidelberger Jugendliche und findet jeden Monat in einem anderen Heidelberger Jugendzentrum statt. Beim Youth Talk können Themen diskutiert werden, die Jugendliche in Heidelberg bewegen. Wer diese Mal nicht dabei sein kann, sollte sich den 17. Juli 2026 notieren. Dann ist der Jugendgemeinderat im Jugendtreff Wieblingen.
Quelle: Stadt Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 18. Juni 2026, 10:29