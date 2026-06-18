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17jun Start Dialogangebote Foto by Philipp RotheUUU
18.06.2026, 9:58 Uhr

Heidelberg – Bürgerentscheid Windenergie: Dialogangebote gestartet

17jun Start Dialogangebote Foto by Philipp RotheUUU
Bürgerinnen und Bürger informierten sich am Dienstag, 16. Juni 2026, am gemeinsamen Stand der Stadt Heidelberg und des Forum Energiedialog an der Stadtbücherei über den Bürgerentscheid Windenergie. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Austausch mit Jugendlichen und Schülern / Info-Markt am 19. Juni und Energiedialoge am 23. Juni -Am Sonntag, 12. Juli 2026, entscheiden die Heidelberger Bürgerinnen und Bürger in einem Bürgerentscheid über die Frage: „Soll die Stadt Heidelberg grundsätzlich das Gebiet Lammerskopf auf ihrer Gemarkung als Standort für Windkraftanlagen entwickeln?“ Stimmberechtigt sind Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren.

Im Vorfeld informiert die Stadt Heidelberg gemeinsam mit dem Forum Energiedialog Baden-Württemberg über das Thema Windenergie in Heidelberg – mit Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Dialogangeboten. Das Forum Energiedialog Baden-Württemberg ist ein Angebot des Landes und unterstützt die Stadt Heidelberg dabei, eine sachliche, faire und ergebnisoffene Debatte beim Bürgerentscheid Windenergie am Lammerskopf zu führen.

Austausch mit Jugendlichen – Start des Formats „Energiedialog vor Ort“

Anfang dieser Woche haben zwei Angebote stattgefunden: Am Montag, 15. Juni 2026, kam das Forum Energiedialog im Rathaus mit dem Jugendgemeinderat ins Gespräch, um über den Bürgerentscheid und die damit verbundenen Fragen zur Windenergie am Lammerskopf zu informieren.

Am Dienstag, 16. Juni 2026, startete zudem die Reihe „Energiedialog vor Ort“ mit zwei Infoständen an der Zentralmensa der Universität Heidelberg im Neuenheimer Feld und an der Stadtbücherei in Bergheim. Dort nutzten mehrere Hundert Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich am gemeinsamen Stand des Forum Energiedialog und der Stadtverwaltung in sachlichen Gesprächen über den Bürgerentscheid zu informieren und Fragen zu stellen.

Weitere Termine der Reihe:
Dienstag, 23. Juni, um 15 Uhr am Seniorenzentrum Boxberg-Emmertsgrund und um 17 Uhr auf dem Rathausplatz in Rohrbach,
Samstag, 27. Juni, um 10 Uhr am Sportzentrum Köpfel in Ziegelhausen und um 12 Uhr am Parkplatz S-Bahnhof in Schlierbach
Mittwoch, 1. Juli, um 15 Uhr auf dem Thadden-Platz in Wieblingen und um 17.30 Uhr an der Neckarwiese westlich der Theodor-Heuss-Brücke in Neuenheim

Zentraler Info-Markt am 19. Juni im Heidelberg Congress Center

Am Freitag, 19. Juni 2026, laden die Stadt Heidelberg und das Forum Energiedialog Baden-Württemberg von 16 bis 20 Uhr zu einem zentralen Info-Markt in das Heidelberg Congress Center (HCC) in der Bahnstadt ein. An Informationsständen können sich Bürgerinnen und Bürger über den Bürgerentscheid, die Rahmenbedingungen und unterschiedliche Perspektiven zum Thema Windenergie am Lammerskopf informieren.

Vertreten sind unter anderem die Stadt Heidelberg, die Projektgemeinschaft Windpark Lammerskopf, Naturschutzverbände, Bürgerinitiativen für und gegen Windenergie am Lammerskopf sowie Forst Baden-Württemberg als Flächeneigentümer. Ab 16.30 Uhr sind zudem moderierte Fachbeiträge im Plenum vorgesehen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Einlass ins HCC erfolgt über den Eingang West (Höhe Zollhofgarten).

Weitere Informationen zum Bürgerentscheid, zu Terminen und Informationsangeboten bündelt die Stadt online unter www.heidelberg.de/lammerskopf. Dort ist auch eine digitale Version der am Mittwoch, 17. Juni 2026, erschienenen Sonderausgabe des Stadtblatts abrufbar, mit der die Stadtverwaltung die Heidelbergerinnen und Heidelberger über den Bürgerentscheid informiert.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 18. Juni 2026, 09:58

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