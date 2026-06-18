Deidesheim – Laserkontrollen

Deidesheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Einhaltung der erlaubten Geschwindigkeit überwachte die Polizei am Mittwochmittag (17. Juni; 12:30-13:30 h) vor einem Kindergraten in der Appengasse in Deidesheim. 18 Autofahrer hielten sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h. Der Höchstwert betrug 46 km/h und hatte ein Bußgeld von 70 Euro zur Folg hatte. Die Polizei Haßloch kündigt weitere Kontrollen an.
Quelle
Polizeiinspektion Haßloch
Zuletzt aktualisiert am 18. Juni 2026, 09:17