Wörth – Körperliche Auseinandersetzung

Wörth am Rhein / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am gestrigen Abend kam es auf einem Balkon Im Niederstock in Wörth am Rhein zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 21:30 Uhr wurde die Polizei Wörth verständigt, dass ein 30-Jähriger durch einen 23-Jährigen geschlagen wurde. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte ermittelt werden, dass die beiden zuvor bei dem 23-Jährigen Alkohol konsumiert hatten. Als die beiden auf dem Balkon der Wohnung standen, griff der 23-Jährige den 30-Jährigen unvermittelt an und schlug ihn mehrmals mit den Fäusten gegen den Kopf. Der 30-Jährige konnte anschließend über den Balkon flüchten und verständigte die Polizei. Ein demensprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.
Zuletzt aktualisiert am 17. Juni 2026, 15:27