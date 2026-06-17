Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Naturpark Neckartal-Odenwald lädt herzlich zu einem spannenden Praxisseminar rund um die Gesundheit und Pflege von Streuobstbäumen ein. Gemeinsam mit dem Pomologen Steffen Kahl werden aktuelle Herausforderungen im Streuobstanbau beleuchtet und praxisnahe Lösungsansätze vorgestellt.

Eventdaten:

Praxisworkshop zur Baumgesundheit und Sommerpflege

Termin: Freitag, 17. Juli 2026

Uhrzeit: 09:30 bis 16:30 Uhr

Ort: Hofgut Eulenschlag, Im Eulenschlag 1, 69469 Weinheim

Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen finden Sie anbei im Veranstaltungshinweis und Programmablauf.

Anmeldung bis zum 14. Juli 2026

per E-Mail an buero@np-no.de oder telefonisch unter 06271 942275

Quelle:

Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.

Zuletzt aktualisiert am 17. Juni 2026, 08:33