Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Auch im Jahr 2026 beteiligt sich die Stadt Speyer am World Refill Day, der jährlich am 16. Juni stattfindet. Die bundesweite Initiative „Refill Deutschland“ ermöglicht Bürgerinnen und Bürgern einen unkomplizierten und kostenfreien Zugang zu Trinkwasser im öffentlichen Raum. Gleichzeitig trägt sie dazu bei, Einwegplastik zu vermeiden und Ressourcen zu schonen.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler betont: „Sauberes Trinkwasser darf kein Luxus sein, sondern muss für alle Menschen im öffentlichen Raum einfach zugänglich sein. Mit den Refill-Stationen ist genau das möglich. Nicht nur an heißen Sommertagen, sondern das ganze Jahr über sind sie ein einfacher, aber wirkungsvoller Beitrag zur Gesundheit und zum Klimaschutz im Alltag.“

Gerade in den Sommermonaten gewinnt das Thema zunehmend an Bedeutung. Hohe Temperaturen und längere Hitzeperioden stellen insbesondere ältere Menschen, Kinder und gesundheitlich vorbelastete Personen vor besondere Herausforderungen. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist daher ein wichtiger Baustein der Gesundheitsvorsorge. Refill-Stationen bieten die Möglichkeit, unterwegs kostenlos Trinkwasser nachzufüllen und leisten damit unter anderem auch einen wertvollen Beitrag zur Hitzeprävention.

In Speyer wächst das Netzwerk der teilnehmenden Einrichtungen kontinuierlich. Die Zahl der Refill-Stationen konnte bereits von zunächst sechs auf inzwischen mehr als zwölf Standorte verdoppelt werden. An diesen Erfolg soll auch künftig angeknüpft werden.

„Jede neue Station ist eine echte Bereicherung für Speyer. Wir freuen uns über jedes Geschäft, jedes Café und jeden Verein, die diese Initiative unterstützen. Es bedarf oft nur einer kleinen Geste, um den Menschen im Alltag zu helfen“, unterstreicht Bürgermeister Prof. Dr. Alexander Schubert.

Mitmachen können Einzelhandelsgeschäfte, Gastronomiebetriebe, Vereine und Institutionen. Voraussetzung ist lediglich die Bereitschaft, Leitungswasser kostenlos in mitgebrachte Trinkflaschen oder geeignete Gefäße auszugeben. Die Teilnahme wird durch einen offiziellen Refill-Aufkleber im Eingangsbereich oder Schaufenster sichtbar gemacht. Darüber hinaus erfolgt ein Eintrag in die bundesweite Refill-Karte online auf www.refill-deutschland.de.

Unterstützt wird die Aktion im Jahr 2026 auch durch den Jugendstadtrat der Stadt Speyer. Anlässlich des World Refill Day werden die Mitglieder des Jugendstadtrats im Stadtgebiet unterwegs sein, um über die Initiative zu informieren und für eine Teilnahme zu werben.

Die benötigten Aufkleber können ebenfalls kostenfrei über die Stadtverwaltung Speyer bezogen werden. Ansprechpartner ist der Kommunale Gesundheitsmanager Daniel Fleischmann (daniel.fleischmann@stadt-speyer.de).

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 17. Juni 2026, 08:41