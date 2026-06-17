Sinsheim – TSG Hoffenheim verpflichtet Sean Dulic

Sinsheim / Hoffenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Abwehrspieler Sean Dulic wechselt zur neuen Saison zur TSG Hoffenheim. Der 21-Jährige kommt vom Drittliga-Absteiger TSV 1860 München.

Die TSG hat ihre Position als optimaler Klub für Talente mit großem Entwicklungspotenzial untermauert: Vom Münchner Traditionsklub TSV 1860 kommt der von zahlreichen Klubs umworbene Innenverteidiger Sean Dulic ablösefrei in den Kraichgau. „Sean ist ein physisch starker, zweikampfstarker und dynamischer Innenverteidiger, der gleichzeitig großes Entwicklungspotenzial mitbringt. Er hat sich in einem schwierigen Umfeld durchgesetzt und in der 3. Liga auffällige Leistungen erbracht“, sagt Frank Kramer, Direktor Sport der TSG Hoffenheim. „Wir sind überzeugt, dass Sean bei uns den nächsten Schritt gehen und sich in die Bundesliga entwickeln kann. Hierfür ist das dauerhafte Training in unserer Profimannschaft und Einsätze in der 3. Liga eine optimale Kombination.“

Sean Dulic freut sich auf die Herausforderung: „Die TSG Hoffenheim hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass der Klub junge Spieler bestmöglich fördert und entwickelt. Das hat für mich den Ausschlag gegeben, genau hier meine Karriere fortsetzen zu wollen. Ich werde hart arbeiten und viel lernen, um den großen Schritt in die Bundesliga zu bewältigen.“

Der beidfüßige Defensivspieler durchlief sämtliche Jugendmannschaften des TSV 1860 München, dem er sich bereits als Neunjähriger angeschlossen hatte. Im Dezember 2024 feierte der gebürtige Münchner schließlich sein Debüt in der 3. Liga. Ab der Rückrunde der Saison 2024/25 etablierte sich der Innenverteidiger als Stammspieler und absolvierte 43 Drittligaspiele (1 Tor).

Zudem kam Dulic, der auch die Staatsangehörigkeit von Bosnien-Herzegowina besitzt, sechsmal für die deutsche U20-Nationalmannschaft zum Einsatz.

Quelle TSG Hoffenheim

Zuletzt aktualisiert am 17. Juni 2026, 19:56