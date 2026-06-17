Schifferstadt – Spielplatz „Am Schwanenweiher“ ist bespielbar

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit erneuertem Sandkasten, Biberrutsche, Schwanen-Wipptiere und Hängematte lockt der Spielplatz „Am Schwanenweiher“ vor allem den Schifferstadter Nachwuchs raus in die Natur. Das Referat Stadtplanung und Klimaschutz hat die Fläche mit Unterstützung des Bauhofs neugestaltet. Das Ufer wurde abgesenkt, sodass Kinder und Erwachsene sicher ans Wasser kommen können. Eine Totholzhecke als Absicherung der Kinder und gleichzeitig als Lebensraum für Tiere hat das Greenteam im April aufgebaut.

Weitere Flächen für Kinder nimmt die Stadtverwaltung im Laufe des Jahres in Angriff. So soll auf dem Spielplatz in der Johann-Friedrich-Oberlin-Straße ein Kleinkinderfahrradparcours entstehen und der Spielplatz in der Lillengasse wird um einen Kletterturm mit Rutsche ergänzt.

Bei Fragen oder Anregungen zu den Schifferstadter Spielplätzen können sich Bürgerinnen und Bürger an spielplatz@schifferstadt.de wenden.

Text und Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 17. Juni 2026, 15:10