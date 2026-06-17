Schifferstadt / Metropolrgion Rhein-Neckar – Über 400 Anträge für einen Zuschuss von 200 Euro beim Kauf eines privaten Balkonkraftwerks gingen in den vergangenen zwei Jahren bei der Stadtverwaltung Schifferstadt ein. Diese Förderung war im Rahmen des Landesprogramms Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) möglich.
„Es freut uns sehr, dass so viele Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit nutzen, einen Teil ihres Strombedarfs mit nachhaltiger Energie zu decken und so zum Klimaschutz beizutragen“, erklärt Bürgermeisterin Ilona Volk.
Quelle: Stadt Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 17. Juni 2026, 08:56