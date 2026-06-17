Sandhausen – SVS holt Oberliga-Torjäger Tasos Leonidis

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar.Der SV Sandhausen verstärkt seine Offensive mit Tasos Leonidis. Der Angreifer

wechselt vom FC Nöttingen an den Hardtwald und erfüllt zugleich die U23-Regelung.

Leonidis machte in der abgelaufenen Saison in der Oberliga Baden-Württemberg mit hoher Abschlussqualität auf sich aufmerksam. In 36 Pflichtspielen für den FC Nöttingen in Oberliga und Badenpokal erzielte der beidfüßige Stürmer 26 Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Allein in der Oberliga traf Leonidis 23-mal und schloss die Saison damit als zweitbester Torjäger ab.

„Tasos ist ein junger Stürmer, der in dieser Saison zurecht für Aufmerksamkeit gesorgt hat“, sagt Anthony Loviso, Direktor Sport des SV Sandhausen. „Er bringt Tempo, Tiefgang und offensive Flexibilität mit und hat mit 26 Toren gezeigt, dass er vor dem Tor einen klaren Instinkt besitzt. Wir wollen ihn dabei unterstützen, sich schnell an das höhere Tempo in der Liga zu gewöhnen und gemeinsam den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen. Dass er zugleich die U23-Regelung erfüllt, macht ihn für unseren Kader zusätzlich interessant.“

Ausgebildet wurde Leonidis zunächst beim SV Böblingen, ehe er Anfang 2020 in den Nachwuchs der Stuttgarter Kickers wechselte. Dort durchlief er die weiteren Jugendstationen bis zur U19. Zur Saison 2024/25 schloss sich der Offensivspieler Calcio Leinfelden-Echterdingen an, ein Jahr später folgte der Wechsel zum FC Nöttingen.

„Ich freue mich sehr auf den SV Sandhausen und auf die Aufgabe am Hardtwald“, sagt Tasos Leonidis und führt weiter aus: „Für mich geht es darum, den nächsten Schritt zu machen, mich weiterzuentwickeln und alles in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Ich weiß, dass es noch viel gibt, das ich lernen kann. Beim SVS sehe ich dafür hervorragende Voraussetzungen.“

Mit Tasos Leonidis steht der fünfte Neuzugang des SV Sandhausen für die Saison 2026/27 fest. Zuvor hatte der SVS bereits Marco Kehl-Gómez, Stefan Maderer, Mert Tasdelen und Tim Korzuschek verpflichtet.

Quelle SVS

Bildquelle: SV Sandhausen

Zuletzt aktualisiert am 17. Juni 2026, 20:08