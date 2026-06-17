Neustadt an der Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – A65. Ein Fahrzeugbrand auf der Autobahn 65 hat am Mittwochabend für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Aufgrund des Feuers musste die Autobahn zeitweise in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Es bildeten sich kilometerlange Staus.

Gegen 17:30 Uhr gingen bei der Polizei Edenkoben mehrere Notrufe über einen qualmenden Pkw auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe in Höhe der Anschlussstelle Neustadt-Nord ein. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Durch auslaufende Betriebsstoffe griff das Feuer zeitweise auch auf die Fahrbahndecke beider Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Karlsruhe über. Die Feuerwehr Deidesheim konnte den Brand schließlich unter Kontrolle bringen und löschen.

Vollsperrung der A65 während Löscharbeiten

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die A65 zeitweise in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Fahrtrichtung Ludwigshafen wieder uneingeschränkt freigegeben werden. Die Fahrtrichtung Karlsruhe war zunächst nur einspurig befahrbar.

Die Sperrungen führten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und mehreren Kilometern Rückstau auf der Autobahn.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine weiteren Informationen vor.

Quelle: Polizeiinspektion Edenkoben

Zuletzt aktualisiert am 17. Juni 2026, 21:51