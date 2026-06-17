Mosbach – IHK StarterCenter-Termine im Juli 2026

Mosbach/Neckar-Odenwald, 16. Juni 2026. Das StarterCenter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar lädt Gründer und Unternehmensnachfolger zu folgendem Termin ein: Basisinformation Existenzgründung zum grundsätzlichen Überblick am 16. Juli 2026 in Walldürn (Anmeldung unter www.ihk.de/rhein-neckar/basisinfo-nok erforderlich).

Weitere Termine im IHK StarterCenter vor Ort in Mosbach sind:

• Rechtssprechstunde: 17. Juli 2026 (Anmeldeschluss: 10. Juli 2026)

• Steuersprechstunde: 22. Juli 2026 (Anmeldeschluss: 15. Juli 2026)

• Betriebswirtschaftliche Beratung zu Themen wie Businessplan und Konzept: 15. Juli 2026 (Anmeldeschluss: 8. Juli 2026)

• Finanzierungssprechtag für Gründungen, Übernahmen und Projekte am 16. Juli 2026 (zusammen mit der L-Bank und der Bürgschaftsbank, Anmeldeschluss: 9. Juli 2026)

Eine Anmeldung zu diesen kostenfreien Veranstaltungen ist erforderlich. Anmeldung unter 06261 9249-0 oder www.ihk.de/rhein-neckar/sprechstunden-startercenter

Quelle: Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar

Zuletzt aktualisiert am 17. Juni 2026, 15:03