Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Web-Seminar der Handwerkskammer am 8. Juli 2026 in Mannheim zeigt, wie digitale Abläufe Betriebe im Alltag entlasten – Fachreferent erläutert Software-Lösung und ihren konkreten Nutzen -Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet am Mittwoch, 8. Juli 2026, von 17 bis 18:30 Uhr ein kostenfreies Web-Seminar zum Thema „Digitales Projektmanagement – Zettel weg, Zeit zurück!“ an. Vorgestellt wird, wie digitale Werkzeuge Angebote, Baustellendokumentation, Zeiterfassung und Rechnungsstellung strukturieren und so für mehr Übersicht und Zeit im Handwerksbetrieb sorgen.

Die Digitalisierung im Handwerk eröffnet die Möglichkeit, Arbeitsabläufe einfacher, schneller und transparenter zu organisieren. Anhand einer praxisnahen Softwarelösung zeigt ein Fachreferent des Anbieters Hero Software, wie sich Projekte vom ersten Kundenkontakt über die Ausführung bis zur Abrechnung durchgängig digital begleiten lassen. Im Mittelpunkt stehen nicht technische Details, sondern konkrete Anwendungsfälle aus dem Betriebsalltag kleiner und mittlerer Handwerksunternehmen.

Papierunterlagen schrittweise ersetzen

Behandelt werden unter anderem die digitale Angebots- und Auftragsbearbeitung, die Dokumentation von Baustellen, die Erstellung und Ablage von Lieferscheinen sowie der Übergang zur Rechnung. Ergänzend geht es um digitale Zeiterfassung, ein Projekt-Logbuch und Funktionen für ein strukturiertes Kundenmanagement. Teilnehmende erhalten einen Überblick, wie Medienbrüche verringert und Papierunterlagen schrittweise ersetzt werden können.

„Viele Betriebe spüren im Alltag, wie viel Zeit in Zettelwirtschaft, doppelte Erfassung und unübersichtliche Abläufe fließt“, sagt Aaron Maier, technischer Berater der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Digitale Projektwerkzeuge können helfen, Informationen an einer Stelle zu bündeln, Zuständigkeiten klar zuzuordnen und so mehr Zeit für das eigentliche Handwerk freizumachen.“

Zweiter Termin vertieft Kenntnisse

Das Web-Seminar richtet sich an Inhaberinnen und Inhaber, Projekt- und Bauleiterinnen sowie Verantwortliche in Verwaltung und Organisation von Handwerksbetrieben, die einen strukturierten Einstieg ins digitale Projektmanagement suchen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. In einer zweiten, anschließenden Veranstaltung werden vertiefend Möglichkeiten der Automatisierung und Effizienzsteigerung behandelt.

Die Teilnahme am Web-Seminar ist kostenfrei, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Die Veranstaltung findet online statt; empfohlen wird die Nutzung der Browser Google Chrome oder Microsoft Edge (Mozilla Firefox ist nicht kompatibel). Nach der Anmeldung erhalten Teilnehmende die Zugangsdaten zum virtuellen Seminarraum.

Anmeldungen sind bis einschließlich 7. Juli 2026 möglich über den entsprechenden Termineintrag auf der Webseite der Handwerkskammer unter www.hwk-mannheim.de/veranstaltungskalender.

Für Rückfragen steht Aaron Maier, technischer Berater der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, unter Telefon 0621 18002-146 oder per E-Mail an aaron.maier@hwk-mannheim.de zur Verfügung.

Quelle: Handwerkskammer Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald

Zuletzt aktualisiert am 17. Juni 2026, 08:45