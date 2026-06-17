Mannheim – Teilsperrung der Kreuzung Bismarckstraße/Parkring: Auswirkungen auf die rnv-Buslinien 60 und 61

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen Bauarbeiten muss die Kreuzung Bismarckstraße/Parkring im Zeitraum von Freitag, 19. Juni, etwa 21:30 Uhr, bis Montag, 22. Juni 2026, etwa 4 Uhr, für den Verkehr teilweise gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinien 60 und 61.

Umleitung in Fahrtrichtung Bonifatiuskirche bzw. Wohlgelegen EKZ zwischen MA Hauptbahnhof und Akademiestraße

Entfall der Haltestellen Universität, Schloss und Universität West

Zuletzt aktualisiert am 17. Juni 2026, 09:39