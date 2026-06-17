Ludwigshafen – SPD gratuliert Barbara Baur zum 80. Geburtstag

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am 17. Juni dieses Jahres vollendet die ehemalige Oggersheimer Ortsvorsteherin und Stadträtin Barbara Baur ihr 80. Lebensjahr. Die in Dalheim, Kreis Mainz geborene Jubilarin kam bereits im Jahr 1947 nach Ludwigshafen und wuchs in der Innenstadt auf. Seit 1980 ist Baur in der SPD und wurde 2009 erstmals in den Ortsbeirat Oggersheim gewählt. Sie wurde stellvertretende Ortsvorsteherin und in der folgenden Kommunalwahl 2014 wählte sie die Oggersheimer Bürgerschaft in der Direktwahl zur Ortsvorsteherin. Ihre bürgernahe Arbeit mit steter Präsenz im Stadtteil zeichnete Baur in den fünf Jahren ihrer Amtszeit aus. Immer ansprechbar für die Belange des Stadtteiles und der Bürgerschaft. 2019 trat sie aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl an.

Von 2012 bis 2019 war Baur Mitglied im Ludwigshafener Stadtrat. Hier hat sie die SPD im Sozial-, Umwelt-, Kultur- und Bau- und Grundstücksausschuss vertreten. Außerdem war Baur stellver-tretendes Mitglied im Werkausschuss der Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen. Ein besonderes Anliegen war ihr, dass auch auf dem Oggersheimer Friedhof ein entsprechender Bereich für naturnahe Bestattungen realisiert wurde. Seit 2024 ist sie wieder im Oggersheimer OBR aktiv, hier wurde sie von der Bürgerschaft mit vielen persönlichen Stimmen wieder in das örtliche Gremium gewählt.

Baur ist Vorstandsmitglied der SPD AG 60 Plus Unterbezirk Vorderpfalz und des SPD Ortsvereins Oggersheim. Sie war viele Jahrzehnte im Vorstand des Radfahrervereins Oggersheim und der ARGE Oggersheimer Vereine tätig. Im Jahr 2005 wurde sie mit der Sportehrennadel der Stadt Ludwigshafen ausgezeichnet. 1996 wurde ihre prämierte Idee für die Gestaltung des Oggers-heimers Marktbrunnens mit den drei ehemaligen Oggersheimer Stadttoren auf dem Schillerplatz realisiert.

Julia May, Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion und Gregory Scholz, MdL und Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes loben Barbara Baur für ihre nach wie vor vorhandene Einsatzbereitschaft. Ihr jahrelanges Engagement für die Bürgerinnen und Bürger und unsere sozialdemokratischen Werte gebührt Dank und Anerkennung. Die SPD wünscht Barbara Baur für die kommenden Jahre alles erdenklich Gute, so Gregory Scholz und Julia May.

Quelle: Holger Scharff SPD