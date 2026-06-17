Ludwigshafen – Pfalzbau Bühnen: Licht, Körper, Kontraste: „Exposure“ wird zum intensiven Tanz-Erlebnis

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Exposure

Alexandra Bachzetsis ist bekannt dafür, in ihren Bühnenwerken Genres zu verschmelzen, Kunst und Populärkultur zusammenzuführen. In ihrem Tanzstück Exposure, mit dem das renommierte schwedische Cullberg Ballett am Mittwoch, 24.6.2026 um 19.30 Uhr auf der Kleinen Bühne der Pfalzbau Bühnen gastiert, setzt die Choreographin auf Zuspitzung.

Kontraste sind ihr Stilmittel – völlige Dunkelheit wechselt sich ab mit blendend weißem Licht, Schwarz-Weiß mit fluoreszierenden Farben (Licht- und Video-Design: Ivan Wahren), Stille wird durchbrochen durch Tanz zu schweren Rockbeats, auf Schläge und Ohrfeigen folgt der Gesang eines zarten Popsongs (Komposition, Sound-Design: Alban Schelbert). Alexandra Bachzetsis führt uns eine Achterbahn der Entblößungen vor Augen: Wir sehen, wie ein Mann intim wellenförmige Muster in die Haare auf seinem Oberkörper malt. Ein Mann fesselt sich mit einem rosa Band, aufgemalte Unterwäsche verliert auf schwitzenden Körpern ihre Kon-turen oder wird abgerieben. Eine nackte Frau erscheint auf 15 cm hohen Stöckelschuhen mit Plateauabsatz (Kostüme: Laurent Hermann Progin), die Minnie Rippertons Song „Lovin‘ You” aus den 1970er Jahren singt. Die Tänzerinnen und Tänzer der Compagnie stellen auf der von zwei Video-Leinwänden dominierten Bühne (Ivan Wahren, Alexandra Bachzetsis) immer wie-der ihr gesangliches und schauspielerisches Können unter Beweis und entfalten im Wechsel von Zärtlichkeit und Gewalt, Intimität und Entfremdung eine fesselnde Poesie.

Das Ensemble des Cullberg Balletts bringt eine außergewöhnliche Tiefe und Vielschichtigkeit in die Dramaturgie ein. Jede Tänzerpersönlichkeit ist ein Meister der Dualität, verkörpert Momente tiefer Intimität und souveräner Bühnenpräsenz und bringt die Fähigkeit ein, zwischen fließenden, lyrischen Bewegungen und konfrontativer Körperlichkeit zu wechseln.

Einheitspreis 38 € / ermäßigt 24 €, Kartentelefon 0621/504 2558

© Carl Thorborg / Pfalzbau Bühnen

Zuletzt aktualisiert am 17. Juni 2026, 09:57